O "design inovador e de excelência" da Vista Alegre voltou a ser reconhecido e galardoado internacionalmente, com as peças Cannaregio, Hryb e os Copos de Bicos Bicolores a serem distinguidos nos European Product Design Awards, informou a empresa com sede em Ílhavo.



No último ano, o design da marca portuguesa de porcelana, cristal e vidro arrecadou 22 prémios no total.



Os copos de Bicos Bicolores levaram o ouro para casa "pela sua original e irreverente interpretação dos populares cálices em vidro Bicos".



O júri dos European Product Design Awards premiou o serviço de mesa Cannaregio com bronze, na categoria de produtos de interior e tableware. "Esta linha arrojada, baseada em intensos contrastes entre azul, preto e laranja, é inspirada em Veneza, uma cidade mágica, cheia de misticismo e esoterismo, ambos evidentes nas fachadas dos seus palácios e igrejas", refere a Vista Alegre.



Já o candeeiro Hryb mereceu dois prémios de bronze, um na categoria de Iluminação e outro na categoria de Interiores. Hryb faz parte da inovadora linha de iluminação em porcelana e cristal da Vista Alegre, com assinatura do criador visionário Ross Lovegrove, tendo merecido destaque pelo seu design moderno, no qual combina porcelana de qualidade com iluminação led.



O contemporâneo frasco de cristal Maya mereceu ainda uma menção honrosa na categoria de produtos de catering - especialidades tabletops.