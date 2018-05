A Câmara de Anadia aprovou mais dois apoios a empresas concedidos no âmbito do Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas - “Invest em Anadia”.

As empresas contempladas são DN Electric (comércio e serviços) e Filipe Silva – Floresta Unipessoal, Lda.



Com estes dois apoios, o número de candidaturas aprovadas pela autarquia totaliza agora cinco, sendo que, em fase de análise, encontram-se outras nove.



Às duas empresas, criadas recentemente, vão ser atribuídos quatro tipos de apoio: uma bolsa mensal de 250 euros não reembolsável pelo período de um ano, bem como apoios para a contratação de serviços de contabilidade, de design e/ou artes gráficas, e de consultoria financeira, pelo período máximo de três anos.



O conjunto de benefícios fiscais e de apoios municipais foi aprovado pela Câmara a 7 de fevereiro passado e faz parte de uma série de medidas e de mecanismos concretos de apoio e de incentivo à atividade empresarial no concelho, "visando atrair empreendedores e investimento, e apoiar o tecido empresarial instalado à luz das orientações estratégicas" previstas no programa ´Invest em Anadia´.