O projeto "Mapa Ilustrado de Anadia – Um guia cultural vitivinícola" venceu a terceira edição do "Concurso de Ideias de Negócio da Vinha e do Vinho" que é promovido pela Câmara de Anadia.



Da autoria dos anadienses Ricardo Portovedo Cruz, Rita Félix Raposo e Pedro Veiga, prevê a criação de rotas cicláveis e pedonais pelas quintas e adegas para a promoção do enoturismo, da gastronomia, do turismo de natureza e da cultura do concelho.



Numa primeira versão, os mapas serão editados em suporte papel, sendo, posteriormente, lançada uma versão para smartphone, tablet com ligação à internet, e redes sociais.



Os promotores pretendem fazer a apresentação da primeira fase do projeto na edição 2018 da Feira da Vinha e do Vinho.



Os autores do projeto vencedor vão receber um prémio de 2.500 euros, a que acresce idêntico valor convertido em serviços de incubação, durante o período de um ano.



O "Concurso de Ideias de Negócio da Vinha e do Vinho" surgiu para "estimular o desenvolvimento de conceitos de negócios em torno dos quais se perspetive a criação de novas empresas ou apoiar o desenvolvimento de novos produtos e serviços com viabilidade de implementação e sucesso no concelho de Anadia, centrados no setor da vinha e do vinho."