Revigrés inaugura nova ala de ambientes no showroom 17 mai 2018, 13:43 Na comemoração dos 41 anos, a Revigrés apresenta uma nova ala de ambientes no showroom do edifício comercial da sede, em Águeda.



O projeto original, inaugurado há 21 anos, é da autoria do arquitecto Álvaro Siza Vieira, vencedor do primeiro Prémio Pritzker em Portugal.



O projeto de remodelação de interiores da sala de exposição foi desenhado pelo arquiteto Dino Gonçalves, r"espeitando a personalidade e caráter forte" do edifício.



Desenvolve-se a partir de um eixo criado em torno do centro, marcado pela claraboia, e integra a abertura de um novo espaço, com ambientes, onde a Revigrés apresenta as suas mais recentes coleções.



O espaço inclui ainda um ecrã digital com a App Revigrés que permite ao visitante consultar os catálogos Revigrés online, selecionar e comparar os seus produtos favoritos e escolher a solução que mais se adequa ao que procura. A App Revigrés está também disponível para smartphones e tablets a partir do Goople Play ou Apple Store.



O showroom renovado da Revigrés foi apresentado num evento que contou com a presença de mais de uma centena de clientes e parceiros para visitar o novo espaço, comemorar o aniversário da marca e conhecer a nova coleção Afyon, do segmento Living.



A Revigrés apresenta também coleções de autor de design exclusivo, como "Traços de Mestre", desenvolvida em parceria com o mestre Júlio Resende. Em 2018, para assinalar o centenário do pintor e em colaboração com o Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende, a empresa desenvolveu peças inspiradas em “Ribeira Negra”, um grandioso mural de azulejos, no Porto. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

