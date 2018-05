Expo Bairrada recebe "Sê-lo Verde" 17 mai 2018, 13:24 A Câmara de Oliveira do Bairro assinou, recentemente, em Lisboa, o contrato de financiamento com o Fundo Ambiental, do Ministério do Ambiente, relativo à atribuição do "Sê-lo Verde 2018" ao evento Expo Bairrada (4 e 8 de julho).



O município bairradino é um dos 30 promotores, a nível nacional, que garantiram financiamento para a implementação de medidas de valorização e promoção da vertente ambiental dos seus eventos, conseguindo, através de candidatura, o valor de 19.960 euros para duas das várias iniciativas de cariz ambiental que vai implementar na edição deste ano da Expo Bairrada.



Segundo o presidente da Câmara, Duarte Novo, trata-se do "reconhecimento por parte do Ministério do Ambiente" da estratégia ambiental para a Expo Bairrada que este este ano irá conhecer "um novo impulso".



A Expo Bairrada junta-se, a nível ambiental, a outros eventos que também receberam, na mesma ocasião, o “Sê-lo Verde” do Fundo Ambiental, como o Rock in Rio Lisboa 2018, NOS Alive, Meo Marés Vivas ou Vodafone Paredes de Coura.



O "Programa Sê-lo Verde 2018" tem em vista incentivar a adoção de boas-práticas ambientais, inovadoras e com impacte ambiental, social e económico nos grandes eventos, através do financiamento de medidas verdes a adotar nesses eventos. A iniciativa do Ministério do Ambiente aplica-se a eventos que decorram entre 1 de maio e 30 de setembro de 2018 e que tenham duração superior a um dia.

