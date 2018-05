Teatro: "Sítio" no Centro de Artes de Águeda 17 mai 2018, 13:08 Espetáculo de teatro físico, sem texto, com recurso à manipulação de objetos e à expressividade do corpo através do uso da máscara larvar. 23 de maio, 14:30.



Um casal de idosos que vive numa aldeia no interior de Portugal recebe um postal anunciando o nascimento do seu neto. Os dois decidem juntar numa encomenda algumas prendas para enviar para o neto que está no estrangeiro e partem numa longa caminhada. Com o embrulho debaixo do braço e uma doce fúria de viver, eles vão experimentar uma série de pequenas e ternas aventuras, partilhar memórias e até apagar um incêndio. No final da epopeia, conseguem chegar… à estação de correios da vila mais próxima! Mais informação em http://www.centroartesagueda.pt/eventos.php?id=105 Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



