António Baião *



Nos últimos anos o sector do turismo e nos que lhe são ligados na área do lazer e social, têm vindo a registar sucessivos recordes, tanto em número de hóspedes como em proveitos, sendo que os dados relativos a 2017 vieram confirmar mais um ano de recordes históricos. Mais uma vez se ultrapassaram todas as expectativas mais optimistas, tendo a Região Centro batido todos os recordes ao nível de dormidas e de receitas.



Os dados comparativos dos primeiros meses de 2018, face a 2017, segundo o INE, colocam a Região Centro acima da média nacional ao nível das dormidas.



O Sindicato regista como bastante positivo a evolução do turismo e das actividades económicas ligadas ao sector mas chama a atenção para a realidade bem diferente vivida pelos trabalhadores destes sectores.



Em 2017, a FESAHT/Sindicatos da CGTP-IN, conseguiram apenas fechar negociações para um novo CCT dos Hotéis, publicado no BTE nº 27 de 22 de Julho, facto que caracterizamos como extremamente positivo para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, tendo também sido negociada nova tabela salarial para os trabalhadores da Restauração e similares com retroactivos a Janeiro de 2017, em ambos os casos com a AHRESP/Patrões, contudo em 2018, já com 5 meses passados, não foram ainda revistos os salários destes contratos, tendo as categorias profissionais mais baixas sido alcançadas pelo salário mínimo nacional.



Fecharam-se recentemente negociações de um outro CCT de Hotéis e Restaurantes, com a AHPORT, que sendo Nacional apenas atinge algumas unidades da Região, concretamente nos distritos de Viseu e Aveiro, desde 2011 não era negociado.



Foram ao longo dos últimos anos, fruto do bloqueamento da negociação e alteração da legislação laboral, cerca de 100 mil trabalhadores na região, sujeitos à constante diminuição dos salários por via do bloqueamento da contratação colectiva, à diminuição do pagamento do trabalho suplementar e em dia feriado, através da imposição dos horários de trabalho desregulados, não concessão de dois dias de descanso semanal, à generalização da precariedade devido ao aumento do trabalho temporário e do recurso abusivo aos contratos a termo e aos estágios, manutenção de situações de trabalho não declarado e clandestino, entre outras consequências bastante gravosas para as condições de trabalho e para a vida dos trabalhadores deste sector.



Não se compreende que quem é responsável por estas práticas, os Patrões, venham agora dizer que não existem trabalhadores suficientes e qualificados no mercado.



Que terão a dizer desta inverdade, as escolas de hotelaria e todas as entidades que fazem formação e de grande qualidade, que proporcionam todos os anos a saída de milhares de trabalhadores capacitados para fazer um trabalho de excelência, de que necessitamos para que o actual crescimento turístico possa vir a ser consequente, permitindo a quem se desloca à nossa região, produtos excelentes e bem servidos, que os deixe com o desejo de cá voltar?



No momento em que se vai eleger uma nova Direcção da Turismo Centro de Portugal, a Direcção do Sindicato, apela ao Dr. Pedro Machado, que coloque nas suas prioridades de trabalho, o compromisso da mensagem que levou ao Congresso da AHP, realizado em Coimbra no final de 2017 “ é urgente melhorar os salários dos trabalhadores”.



Esta é sobretudo uma questão política, disso demos conta à Senhora Secretária de Estado do Turismo em audiência que nos concedeu, reafirmámos a nossa opinião, que se o Governo quer um turismo e serviços de qualidade tem de colocar-se do lado da valorização do trabalho, como factor que já provou ser determinante para o desenvolvimento económico, e tem que passar das palavras aos actos rapidamente.



Não basta dizer que se é contra os baixos salários se depois não se quer acabar com a caducidade da contratação colectiva.



Não basta dizer que se quer acabar com a precariedade se depois se anda a estimular os contratos a prazo, o trabalho temporário e os estágios para ocuparem postos de trabalho.



É urgente uma mudança efectiva de política para o sector do turismo se queremos garantir um turismo de qualidade, porque isso só será possível com profissionais satisfeitos, respeitados nos seus direitos, com vínculos efectivos e salários dignos.



* Dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro.

