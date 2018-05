"Mais saúde para Nossa Senhora de Fátima". Este é o motivo de uma concentração protesto agendada para 21 de maio, pelas 17:00, em frente à unidade de saúde local.



O movimento organizador anuncia que exige um posto "com atendimento regular" naquela freguesia do concelho de Aveiro.



"Para alguns utentes a extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima apenas tem atendimento médico às segundas-feiras à tarde, marcadas no momento e por ordem de chegada. Para os restantes, estes são obrigados a deslocar-se à extensão de saúde de Nariz", denuncia um comunicado.



"Não podemos aceitar esta redução dos serviços que tem colocado em causa o acesso aos cuidados médicos necessários à população. É uma injustiça", lamentam os organizadores do protesto.



Ainda de acordo com o comunicado, vários utentes viram-se obrigados a mudar para outras unidades de saúde, enquanto outros não têm solução para a sua situação de saúde. "Na freguesia existem muitos doentes crónicos. Não há transportes públicos que estabeleçam a ligação entre as três extintas Freguesias, o que dificulta ainda mais as opções", lê-se na tomada de posição em que se exige "uma rápida resposta" da tutela.



"Não nos escondemos por detrás dos falsos números. Se atualmente há poucos utentes em Nossa Senhora de Fátima foi porque estes serviram para preencher os ficheiros das novas USF’s recentemente criadas e se viram na obrigação de procurar soluções para os seus problemas de saúde", denunciam os promotores.