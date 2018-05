Habitação social: Bloco preocupado com aumento de rendas e com perspectiva de despejos 17 mai 2018, 11:44 A renda social camarária irá aumentar para 415 moradores e baixar para 59, por isso o Bloco está preocupado com este aumento que fará a renda média disparar para mais do dobro. O Bloco considera particularmente injusto o valor da renda mínima em Aveiro que é cinco vezes superior ao valor mínimo possível pela lei da República.



Ao mesmo tempo que a autarquia faz um plano de regularização de dívidas a moradores, o Presidente anunciou o despejo quase automático para novos incumpridores. O valor da renda é calculado com base nos rendimentos, pelo que o Bloco considera essencial e urgente que a renda mínima em Aveiro esteja em linha com o valor mínimo lei. Só assim é possível responder aos cidadãos com menores rendimentos de todos e protege-los de incumprimento. O Bloco quer saber quantos moradores são afectados por esta discrepância no valor mínimo. O partido defende ainda um programa de acompanhamento de situações mais carenciadas neste âmbito.



O Bloco pretende que a autarquia assuma as suas responsabilidades na recuperação das habitações em mau estado que durante muito tempo foram votadas ao abandono. As habitações que estavam desabitadas por total degradação estão no início desse processo mas há muitas habitadas e áreas comuns que necessitam de obras urgentes.



O Bloco lamenta ainda a posição do Partido Socialista que aprovou este pacote criticando as prescrições de dívida alegando que quem pagou tirou da boca para pagar as suas dívidas. O Bloco considera que a política social e de habitação não pode ser punitiva e não é por muitos terem tido dificuldades - nomeadamente por leis mais injustas no passado - que outros agora devem ser chamados a tirar também da sua boca para pagar o que podem não ter capacidade.



