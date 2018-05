A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, anunciou esta manhã a detenção de seis pessoas "no âmbito de inquérito que tem por objeto a investigação de crimes de rapto, casamento forçado e violação", envolvendo famílias de etnia cigana.



Os crimes em causa, explica o comunicado, "terão ocorrido durante a quadra natalícia do ano passado, nas áreas das cidades de Coimbra e Aveiro."



A operação policial conduziu à detenção de seis suspeitos, "existindo entre todos relações de parentesco ou afinidade segundo o respetivo costume."



A vítima, com 18 anos, foi resgatada pela PJ, no decurso do corrente ano e colocada em local reservado e diferente da residência habitual por razões de segurança.



A operação envolveu quarenta investigadores, contando ainda com a colaboração de elementos da Diretoria do Centro e de Aveiro, tendo sido realizadas seis buscas domiciliárias "onde foi recolhido material relevante para os factos em investigação."



Os seis detidos, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, alguns deles já com antecedentes criminais e cumprimento de pena por crimes distintos dos atuais, serão presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.