Um selo de origem do peixe que é apanhado nos rios portugueses vai começar a ser introduzido pela Docapesca durante o próximo ano no rio Vouga.

A referência destina-se a garantir a autenticidade de espécies piscícolas, mas também evitar a comercialização ´em fuga´ à lota.



Esta certificação, que será pioneira em Portugal, serve também para proteger e valorizar as espécies piscícolas de água doce, como o sável ou a lampreia. Estes e outros peixes apanhados no rio Vouga para comercialização vão passar ser identificados, a partir de 2019.



Uma ideia experimental que está a ser trabalhada pelo MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Évora, coordenado pelo investigador Pedro Raposo Almeida. "Hoje em dia as pessoas dão muito valor à origem, querem saber de onde vem o peixe. Há importação de lampreia de França, que entra no nosso mercado, queixam-se os pescadores, com menor qualidade e que faz cair os preços. Nada melhor do que o selo para o consumidor saber o que está a comprar", lembra.



O projeto apoiado pela Administração da Região Hidrográfica do Centro envolve ainda a Docapesca, que irá instalar uma lota móvel para circular pelos rios, incentivando os pescadores profissionais a venderem no mercado oficial - uma outra inovação.



Avançam medidas de renaturalização

Em defesa das espécies piscícolas migradoras, o Rio Vouga vai ser alvo, entretanto, do segundo maior projeto de renaturalização feito em Portugal. Depois do Mondego, que é considerado um caso de sucesso, os investigadores do MARE ocupam-se dos rios Águeda e Alfusqueiro numa parceria liderada pela Câmara local.

A criação de zonas de passagens de peixe é uma das prioridades do restauro ecológico dos habitats aquáticos e terrestres associados."O Vouga é das poucos rios abrangidos pela Rede Natural 200, portanto cujo designío é justamente a salvaguarda das espécies migradoras, desde o mar até às partes superiores", notou Pedro Raposo Almeida, lembrando que os pescadores estão a ser informados de eventuais restrições à atividade para salvaguardar os recursos.

A opção pelos afluentes a jusante explica-se pelas dificuldades existentes no troço principal, nomeadamente desde a construção da barragem de Ribeiradio.



O plano a desenvolver no âmbito do projecto ´LIFE Águeda - Acções de conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga´ durante cinco anos prevê a instalação em Águeda de um centro interpretativo com aquários a explicar a importância dos rios e as suas espécies mais comuns. A apresentação está agendada para esta sexta-feira, a partir das 17:30 nos paços de concelho.



Soluções inovadoras para mitigação de obstáculos engfrentados pelas espécies migradoras

O objectivo principal do projeto contratualizado no âmbito do programa LIFE da Comissão Europeia, escrevem os seus promotores na apresentação, é a mitigação de obstáculos que estejam a limitar o habitat disponível para os peixes migradores e melhoria da sua qualidade.

Serão colocadas em marcha uma série de medidas para a renaturalização do curso dos rios Águeda e Alfusqueiro, de forma promover as condições necessárias à preservação e crescimento das populações de espécies locais da ictiofauna.

Uma delas passa pela minimização dos obstáculos existentes, dos habitats ribeirinhos. Prevê-se a intervenção na área da gestão ripícola e da pesca, também para beneficiar as populações de peixes migradores. Destes destacam-se o sável, a enguia, a lampreia-de-riacho e a lampreia-marinha, que apresentam elevado valor socioeconómico e conservacionista.

O projeto contempla igualmente uma forte componente de divulgação científica e educação para a sustentabilidade, envolvendo a comunidade na promoção, valorização e melhoria da qualidade das linhas de água.

Estão previstas ainda ações para desenvolver, ensaiar e avaliar um conjunto de soluções inovadoras que têm por alvo a translocação de juvenis de enguia-europeia, bem como medidas custo-eficazes de apoio à monitorização dos caudais e recursos e a diferenciação/valorização económica, pelo consumidor, do pescado que resulte de práticas de pesca sustentável.

Com um orçamento de cerca 3,3 milhões de euros o projeto LIFE é financiado a 60% pelo Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE), e cofinanciado pela EDP - Gestão da Produção de Energia S.A., tendo por alvo a implementação de soluções demonstrativas e inovadoras associadas aos objetivos da Diretiva Quadro da Água.