Águeda: Jornada anual de visita ao Projeto Cabeço Santo 16 mai 2018, 18:47 No próximo sábado, dia 19 de maio, vai realizar a jornada anual de visita ao Projeto Cabeço Santo. A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza irá dinamizar uma caminhada para dar a conhecer este importante projeto de regeneração ecológica. Será uma visita guiada e gratuita para observar os resultados e os desafios de um projeto de recuperação ecológica e paisagística, que visa a criação de um mosaico de áreas de conservação numa área intensamente aproveitada para o cultivo de uma espécie exótica: o eucalipto. Os participantes poderão ver diferentes habitats: rupícola, o matagal atlântico e o bosque caducifólio, bem como conhecer as áreas de conservação unidas por corredores ecológicos, coincidentes com os cursos do ribeiro e dos principais vales. Os visitantes podem observar o resultado dos trabalhos realizados nos últimos anos e o impacto positivo dos apoios da Câmara Municipal de Águeda, Espaço Talassa, Zoofeira, Critec, Indasa, Acail Gás Medicare, Altri e Associação Florestal do Baixo Vouga no desenvolvimento do projeto. O ponto de encontro é o parque de merendas de Belazaima do Chão, pelas 8:45. A atividade é gratuita e acessível a todos os públicos. Mais informação em https://www.facebook.com/cabecosanto/

