A GNR fez 41 detenções em flagrante delito durante a última semana, na área do comando distrital de Aveiro.



O balanço hoje divulgado dá conta de 21 pessoas detidas por condução sob o efeito do álcool, 10 por condução sem habilitação legal, duas por posse ilegal de arma e outras duas por tráfico de estupefacientes.



Além de 42 doses de haxixe, a Guarda apreendeu uma arma de fogo e uma moca de madeira.



Na fiscalização de trânsito, das 1.112 infrações detetadas 291 foram por excesso de velocidade, 58 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 50 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 46 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.



A GNR registou 151 acidentes, dos quais resultaram cinco feridos graves e 63 feridos leves.



Na semana passada, foram ainda levantados 27 autos de contraordenação por infrações ambientais e realizadas 17 ações de sensibilização no âmbito da prevenção criminal.