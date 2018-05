Homicida condenado a mais seis anos e meio por roubo de gasolineira em Albergaria-a-Velha 16 mai 2018, 15:08 Um homem preso por homicídio foi hoje condenado a mais seis anos e meio de cadeia, feito o cúmulo jurídico, desta vez pelo assalto a uma gasolineira à mão armada no IC2, em Albergaria-a-Velha, em dezembro de 2015. O coletivo de juizes do tribunal de Aveiro que julgou o processo deu como provada a essência da acusação imputada ao individuo de 41 anos, nomeadamente os roubos de dinheiro e maços de tabaco (tudo avaliado em cerca de 870 euros). "Foi o autor desses factos", referiu o juiz presidente, relevando as imagens de segurança e relatórios de ADN constantes do processo. "A prova é segura e convicente. Concluimos também que a arma era a mesma que foi encontrada dois dias depois", acrescentou o magistrado. Não foi provado o envolvimento de um cúmplice e o constragimento de vítimas para não pedirem socorro. Por isso, o tribunal optou pela absolvição nos dois crimes de coação imputados. Juridicamente pesou a condenação no julgamento do homicídio pela posse de arma, sendo também absolvido deste crime no processo do assalto. O arguido foi, assim, condenado nas penas parcelares de quatro anos e meio por cada roubo, um deles agravado, um ano e meio no roubo tentado e nove meses por condução sem carta. Os antecedentes e a situação criminal posterior ao assalto não beneficiaram, pelo contrário. O arguido em causa foi condenado em fevereiro do ano passado a 24 anos e oito meses por homicídio de dois jovens (19 e 24 anos) crimes cometidos em Assilhó por motivos relacionados com tráfico de droga dois dias após o assalto à gasolineira. Aquando das alegações finais dos roubos na área de serviço, a Procuradora do Ministério Público aludiu à existência de "prova contundente", nomeadamente o relatório da polícia científica que colocam o indivíduo no local do roubo. A inspeção à viatura usada no assalto detetou impressões digitais no volante do arguido e ADN num boné "absolutamente correspondentes". Já a defesa alegou que as testemunhas que presenciaram o roubo da caixa registadora, nomeadamente funcionários da gasolineira, não reconheceram o arguido que fazia assaltos como forma de arranjar dinheiro para o consumo de droga. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

