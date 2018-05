A prevenção é base fundamental de qualquer sistema nacional de saúde e a literacia em saúde é um forte contributo.

Luís Teixeira *



O CDC.MGF - Centro Dinamizador de Conteúdos em Medicina Geral e Familiar é uma associação de jovens médicos de família, sem fins lucrativos, cuja principal função é promover a atualização de conhecimentos na área da medicina geral e familiar e promover a medicina preventiva junto da comunidade em geral.



A prevenção é base fundamental de qualquer sistema nacional de saúde e a literacia em saúde é um forte contributo, trazendo benefícios evidentes para toda a população.

Atualmente, com o acesso generalizado a informação por parte dos utentes, sobretudo pela internet, assegurar a qualidade das fontes torna-se um desafio.



Foram estes os principais fundamentos que mobilizaram a organização da Academia Pública, um evento científico dirigido à população em geral e que decorrerá no próximo dia 9 de Junho na cidade de Aveiro.



A Academia Pública conta em 2018 com a sua 4ª edição, dedicada à Saúde Infantil.



Um “congresso” para pais, futuros pais, avós, tios... e todos aqueles que lidam com crianças!



Vão ser abordados temas como sono e birras em crianças, primeiros socorros em idade pediátrica, brincar em família e lanches saudáveis, num ambiente de conferências e workshops orientados por profissionais dedicados a cada uma das áreas específicas.



De salientar que a participação no evento é totalmente gratuita, carecendo apenas de inscrição local nas diferentes atividades por motivo de lotação.



Este ano contaremos com a presença de Filipa Sommerfeldt Fernandes, autora dos livros “10 dias para ensinar o seu filho a dormir” e “Comer sem birras” e de pediatria Hugo Rodrigues, pediatra e autor do livro “Pediatria para Todos” e do blog com o mesmo nome.

Este evento enquadra-se na iniciativa Academia Médica, uma atividade científica para atualização de conhecimentos teórico-práticos na área da Medicina Geral e Familiar, destinada a profissionais de saúde, e que terá nos dias 7 e 8 de Junho a sua 5ª edição, no mesmo local.



A Academia Pública é organizada pelo CDC.MGF em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e decorrerá entre as 15h e as 18h de 9 de Junho (sábado) no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro e tem entrada livre.



Consulte mais informação sobre o caráter inovador e o contributo social da Academia Pública em facebook.com/AcademiaPublicaAveiro.



* Médico de família, elemento da associação CDC.MGF