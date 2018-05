A Câmara de Oliveira de Azeméis anunciou um investimento de 1,7 milhões de euros para requalificar a Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, em Cucujães.



"Um projeto que transformará o edifício num equipamento mais funcional, confortável e adaptado às exigências atuais do ensino", refere a edilidade em comunicado.



O prazo de execução da obra é de 18 meses, prevendo-se a sua conclusão no final do próximo ano.



O investimento "faz parte da preocupação do executivo de melhorar as condições físicas das escolas quer para alunos, quer para professores e pessoal auxiliar com o objetivo de atingirmos um ensino ainda com mais qualidade."



A reabilitação, financiada por fundos comunitários, envolve a melhoria dos cinco blocos de aulas, o edifício polivalente, o refeitório e os arranjos exteriores a estes espaços.



O projeto aponta para uma renovação de todos os edifícios, embora com uma intervenção mais profunda no bloco polivalente/refeitório onde as alterações e a reorganização interna serão mais evidentes.