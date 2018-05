Junta de Freguesia de Cacia reage a alegado envenenamento de cães errantes 16 mai 2018, 11:52 No seguimento da notícia em que o “PAN denuncia morte de cães por envenenamento em Cacia” a Junta de Freguesia de Cacia vem por este meio prestar alguns esclarecimentos. No passado dia 11 de maio, sexta feira, a Junta de Freguesia de Cacia foi abordada para se pronunciar sobre um alegado envenenamento de cães errantes na nossa freguesia. Nesse mesmo momento procuramos esclarecer esta situação com o Posto Territorial da GNR em Cacia que nos afirmou que uma brigada do posto se dirigiu ao local e que não constatou o facto, concluindo que se tratou de uma não ocorrência. Nesse mesmo dia, e no fim-de-semana que se seguiu, a Junta de Freguesia de Cacia efetuou contactos com SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) e com a Câmara Municipal de Aveiro de forma a determinar as diligências a tomar com os cães errantes abandonados mortos. Por ocasião do sucedido, fomos contactados pelo deputado municipal do PAN, o senhor Rui Alvarenga, que nos questionou se tínhamos feito algumas diligências em relação ao assunto exposto, acusando esta Junta de Freguesia, a GNR e a Câmara Municipal de Aveiro de nada ter feito, incriminando ainda estas entidades de ter enterrado os supostos cães errantes. Perante tais alegações a Junta de Freguesia refuta todas as acusações feitas pelo PAN, lamentando profundamente que partidos políticos, na procura de protagonismo, usem a sensibilidade das pessoas e que acusem instituições e seus trabalhadores sem provas, informando que ainda no presente dia os animais “supostamente envenenados” foram encontrados na freguesia! Por fim, a Junta de Freguesia de Cacia exige um pedido de desculpas público do senhor Rui Alvarenga, por difundir noticias falsas e que afetam a reputação pública das instituições em causa e das pessoas que lá trabalham.

«Não vale tudo na política e na vida» O presidente da Junta de Freguesia

