O ator e contador de histórias galego Quico Cadaval, impulsionador do movimento de teatro radiofónico surgido nos anos 90 na Galiza, vai encerrar a VIII Estafeta de Contos – Conto Com(tigo)!, no dia 18 de maio, no auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira.



Quico Cadaval vai apresentar o seu espetáculo “Fantasmas Familiares”, uma narração oral que sofreu constantes transformações nos últimos 15 anos, pelas circunstâncias ambientais, rigores do clima, mas também pelas experiências pessoais do artista e os “terrores” mais íntimos do público.



O espetáculo foi criado a partir de estórias da tradição oral e notícias velhas da Galiza, que se alteraram pouco a pouco na tournée mundial inacabada que Quico Cadaval transporta ao público dos quatro continentes.



Esta apresentação na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira celebra o fecho de mais uma longa viagem da Estafeta de Contos – Conto Com(tigo)!, depois de ter percorrido várias bibliotecas escolares, escolas e jardins de infância do concelho. A estafeta regressará à biblioteca pelas mãos da EB Fernando Pessoa, que subirá ao palco antes de Quico Cadaval, com “A história do caracol que descobriu a importância da lentidão”. A entrada é livre.



Para mais informações, contactar a Biblioteca Municipal através do telefone 256377030.