Revelados os vencedores do concurso de ideias de negócio de Sever do Vouga 16 mai 2018, 10:04 Uma máquina que corta e apanha a salicórnia, planta tida como substituta de sal na alimentação, venceu a III edição do concurso de ideias ´Lança o Teu Futuro´ que foi organizado pela Câmara Municipal de Sever do Vouga, através do VougaPark-Centro de Inovação com a colaboração da Sanjotec. O concurso municipal "procura sensibilizar os jovens do ensino secundário e promover o espírito de iniciativa" enquadrado na estratégia de "potenciar o empreendedorismo no concelho". A Salicorte, o projeto vencedor, pretende "colmatar uma lacuna atualmente existente no mercado e dar resposta a um problema identificado pelos produtores". Bruno Henriques e Gonçalo Saraiva, do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial, da UniTEC-Unidade de Tecnologias da Escola Profissional de Aveiro, são os autores da ideia. Em segundo lugar ficou a ideia i-Fireman, um dispositivo que alerta o comando de bombeiros para a eventual existência de bombeiros feridos durante o combate a incêndios e, em terceiro lugar, o equipamento ChildVision que deteta a que distância as crianças se encontram, com vista a preservar a sua segurança. Ambas as ideias foram apresentadas pelas alunas Ana Ladeira e Diana Figueiredo, do Curso Profissional de Informática de Sistemas, da UniTEC. Os alunos defenderam as suas ideias de negócio perante um júri composto por José Luís Almeida (Seveme), Sérgio Costa (A. Silva Matos), Bruno Figueiredo (Graphenest), Filipe Portela (Seedrs), Jorge Noro (Universidade de Coimbra), Ana Sampaio (Sanjotec) e José Ricardo Aguilar (Instituto Pedro Nunes). O concurso diferencia-se pela forte componente de mentoria, em que os profissionais transmitem importantes conhecimentos para quem quer transformar uma ideia em um projeto sustentável. Esse acompanhamento foi bastante visível na sessão final, em que os alunos mostraram que as ações de capacitação surtiram efeitos, explicou Andreia Fonseca, diretora de operações do VougaPark, sublinhando que a avaliação do júri foi também uma oportunidade de aprendizagem na medida em que deram contributos extremamente válidos. Além do kit de empreendedorismo, entregue a todos os participantes, os três primeiros lugares receberam um cheque prenda da Câmara Municipal de Sever do Vouga e ainda dois tablets (oferta da Seveme ao 1.º lugar) e dois estágios curriculares (oferta da A. Silva Matos ao 2.º lugar). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

