Ovar: Reincidente no tráfico de estupefacientes ficou em prisão preventiva após detenção em flagrante 15 mai 2018, 19:24 Um homem de 48 anos, reincidente no tráfico de estupefacientes em Ovar ficou em prisão preventiva após interrogatórion judicial no tribunal daquela cidade.



Segundo uma nota do Comando Territorial de Aveiro da GNR divulgada hoje, o indivíduo foi intercetado a traficar por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Ovar a 11 de maio.



"A detenção ocorreu em flagrante delito quando os militares da presenciaram a venda do produto estupefaciente a dois consumidores, de 25 e 30 anos, entretanto identificados", refere um comunicado.



Ainda de acordo com a GNR, o suspeito fora detido pelo mesmo tipo de crime em janeiro passado, também pela GNR de Ovar.



Desde então que estava sujeito a medida de coação de apresentações periódicas em posto policial na área de residência.



Após ser presente ao tribunal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais pesada, de prisão preventiva.

