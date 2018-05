"Rota pela Floresta" promove boas práticas ambienatais em Anadia 15 mai 2018, 19:16 “A Rota da Floresta” continua o seu percurso pelo concelho de Anadia, desta feita com os alunos do Centro Escolar de Arcos (CEA) a passarem o testemunho aos seus colegas da Escola Básica e Secundária de Anadia (EBSA), num encontro que decorreu no Eco-Parque de Anadia, no passado dia 14 de maio. Presente esteve Lino Pintado, responsável pelo pelouro do ambiente, que, acompanhado por técnicos dos serviços do Município de Anadia, deu as boas-vindas aos alunos e aos professores, e realçou a importância deste projeto para a divulgação das boas práticas ambientais. Na ocasião, os alunos do CEA procederam à plantação de sete pinheiros, tendo, em seguida, entregado a Bandeira Eco Escolas aos colegas que frequentam a vizinha EBSA, os quais irão, nesta quarta-feira, dia 16, passar o testemunho aos alunos da EB1 de Aguim. O evento terá lugar no “Olho de Aguim”, local onde serão também plantadas algumas árvores. Durante esta “caminhada”, as comunidades escolares participantes redigem os compromissos a assumir para a defesa e preservação da floresta, bem como sugestões a apresentar à Câmara Municipal de Anadia nessa matéria. A “Rota” termina a 1 de junho, dia da inauguração da 3.ª Feira do Ambiente Anadia + Verde, procedendo-se, então, à entrega do testemunho à presidente da Câmara Municipal, Maria Teresa Cardoso. O concelho de Anadia conta com nove Eco-Escolas: EB1 Moita, CE Arcos, EB1 Aguim, CEB Vilarinho do Bairro, CE Paredes do Bairro, CE Sangalhos, APPACDM de Anadia, Colégio Nossa Senhora da Assunção, e Escola de Vitivinicultura e Enologia da Bairrada / Escola Profissional de Anadia. De referir ainda que na “Rota pela Floresta” está também inscrita a EBSA. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

