Acesso ao centro de saúde da cidade de Oliveira do Bairro reparado 15 mai 2018, 19:14 A Câmara de Oliveira do Bairro anunciou que concluiu, no passado dia 11 de maio, os trabalhos de reparação do acesso ao centro de saúde da cidade.



A intervenção foi feita no âmbito da garantia da empreitada do novo edifício, "na sequência de patologias que o pavimento do arruamento apresentava", refere um comunicado.



Os trabalhos implicaram a remoção de todo o pavimento betuminoso existente, para a execução da substituição dos solos. De forma a garantir a estabilidade da camada de base do arruamento, foram aplicadas uma manta de geotêxtil e uma camada de material britado.



O centro de Saúde de Oliveira do Bairro, inaugurado em maio de 2016, foi construído numa zona adjacente às antigas instalações, tendo a empreitada representado um investimento de um milhão de euros, que contou com uma comparticipação de 85% por parte do QREN.



A obra contou também com uma comparticipação da Administração Regional de Saúde do Centro no valor de 307.938,08€, através de contrato-programa estabelecido com o Município, entidade que também foi responsável pela elaboração do projeto de arquitetura. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)