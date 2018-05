Os Bombeiros do distrito de Aveiro decidiram participar no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) 2018, que entrou hoje em vigor, recuando na posição assumida há três meses.



"A partir do momento que a Liga [de Bombeiros] entendeu que estavam concluídas as negociações com o Governo, e que tinha havido cedência naquilo que eram as suas pretensões, entendemos que não fazia sentido estar a dizer que não participávamos no dispositivo", disse à Lusa o presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro, José Carlos Pinto (ler artigo).

Incêndios: Bombeiros de Aveiro recuam na intenção de não integrar dispositivo de 2018