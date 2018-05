Uma colisão aparatosa à entrada da chamada ´rotunda do rato´, sentido túnel - antiga estrada nacional 109, em Santa Joana, Aveiro, causou ferimentos em quatro pessoas. Duas delas com suspeitas de traumatismos de alguma gravidade.



O acidente deu-se pelas 14:20 e envolveu quatro viaturas.



Os sinistrados, todos adultos, foram transportados pelos Bombeiros Novos, com apoio do INEM, para as urgências hospitalares de Aveiro. Nenhuma das vítimas corria perigo de vida.



Estiveram no local 11 efetivos e cinco veículos, incluindo a PSP de Aveiro, que tomou conta da ocorrência.