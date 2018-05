O PSD concelhio de Aveiro elogia o desempenho da administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que cessou funções recentemente por não ver o mandato renovado.



Em comunicado, os sociais democratas locais consideram que entrada de uma nova equipa resulta de motivações políticas.



O PSD de Aveiro "lamenta a decisão do Governo socialista, referente à nomeação de um novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, optando, assim, pela não recondução de Aurélio Rodrigues no cargo de presidente e pela substituição dos restantes elementos da sua equipa".



"Crentes de que esta resolução não teve por base critérios como a idoneidade, a competência profissional ou a experiência desde sempre revelados por esta administração – e cujo desempenho mereceu o elogio público por parte do senhor ministro da Saúde aquando da sua última visita a este Centro Hospitalar -, fundamenta-a certamente a sua natureza política, assim sobreposta a todo o trabalho desenvolvido até então por esta equipa, em prol da melhoria da prestação de um serviço de saúde condigno", conclui a estrutura concelhia social democrata.