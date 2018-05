Escolas de Oliveira de Azeméis com menções honrosas no concurso “Empresa” da Junior Achievement 15 mai 2018, 13:51 Três projetos para a criação de miniempresas elaborados por alunos de Oliveira de Azeméis foram distinguidos com menções honrosas na fase regional do programa “Empresa” da Junior Achievement”, anunciou a autarquia local.



Nove mini-empresas oliveirenses marcaram presença no programa que visa estimular o desenvolvimento de ideias de negócio.



Os alunos Hugo Lestre, José Pedro Pereira, João Paulo Carvalho, Vítor Lopes e Gonçalo Ferreira, da EBS Dr. Ferreira da Silva viram a sua empresa “Dorsalis”, com o projeto da criação de uma mochila que permita, em conjunto, transportar o material escolar e de educação física, ser galardoada com uma menção honrosa.



Também distinguida foi a miniempresa “Water to Future” apresentada pelos alunos da EB Comendador Ângelo Azevedo Maria João Soares, Juliana Matos, Francisca Pinho, Lara Beatriz Santos e Rita Alexandra Oliveira, um projeto virado para a poupança de água e para a redução de custos associados ao consumo.



A terceira empresa (“Water Fies”) reconhecida pelo júri apresenta um produto inovador que permite recuperar, reciclar e reutilizar águas desperdiçadas, uma ideia de Mariana Azevedo, Joana Rita Silva, Beatriz Tavares, Inês de Almeida Rodrigues e Beatriz Barbosa, da EBS Ferreira de Castro.



O programa “Empresa” é um projeto que apela à criatividade e à inovação dos alunos do ensino secundário para desenvolverem ideias de negócio através da criação de mini-empresas.



Na fase regional, que decorreu na Coimbra Business School, o concelho de Oliveira de Azeméis, que participou pela primeira vez, esteve representado por 40 alunos dos agrupamentos das escolas Ferreira de Castro e Dr. Ferreira da Silva onde o programa “Empresa” foi implementado, em parceria com o projeto TIME.



No total estiveram presentes 120 alunos representando 24 mini-empresas dos concelhos de Águeda, Cantanhede, Castro Daire, Coimbra, Figueira da Foz, Guarda, Mangualde, Oliveira de Azeméis, Peniche, Pombal e Vale de Cambra.

