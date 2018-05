O Espaço do Cidadão da Mealhada vai passar a ter um centro de atendimento da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), avança a Câmara local.



O posto funcionará mensalmente, na segunda quarta-feira de cada mês, durante todo o dia. Ficará ao dispor dos mealhadenses já no próximo mês de junho.



Os técnicos do Centro Local do Baixo Vouga da ACT passarão a estar, entre as 10:00 e as 17:00, a fazer o atendimento normal, nomeadamente a prestação de informações relacionadas com as condições de trabalho, a receção de documentos (comunicações de abertura de estaleiro, extinção do posto de trabalho, suspensão de contrato por falta de pagamento pontual, entre outros), ou a receção e entrega de pedidos de Livretes Individuais de Controlo.



Entre os serviços prestados à comunidade estão ainda a receção de pedidos e entrega de declarações várias (alargamento e laboração contínua, motorista estrangeiro, redução de categoria profissional, entre outros), bem como a disponibilização de informação técnica sobre prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos setores de atividade.



O Espaço do Cidadão da Mealhada, situado no centro da cidade, foi inaugurado em julho de 2015 e possibilita ao utente o contacto fácil e direto com a administração central em questões como a obtenção de certidões de registo civil, predial e comercial, a obtenção do registo criminal ou a renovação de uma autorização de residência.