Antigo internacional brasileiro Ricardo Gomes na UA 15 mai 2018, 10:09 No âmbito dos primeiros passos rumo à criação de uma linha de investigação voltada para o estudo do desporto, o Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSPT) recebeu a ilustre visita do antigo internacional brasileiro e atual treinador de futebol Ricardo Gomes. À conversa com o ex-defensor de Benfica, Paris Saint-Germain e Fluminense estiveram o diretor do departamento, Carlos Rodrigues, e seus orientandos, Paola Lohmann e Emanuel Leite Jr.. (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

