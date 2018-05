Marca assinala a presença na Tektónica 2018 com o lançamento das suas novas coleções em betão ´Ultra High Performance Concrete - UHPC´.



A empresa de Águeda, que é especialista em trabalhar com betão arquitetónico, anunciou que irá apresentar ao mercado um conjunto de peças que pretendem realçar a aposta num "espírito inovador".



Os visitantes da Tektónica 2018, um certame profissional que decorrerá de 16 a 19 de Maio, na FIL, em Lisboa, terão oportunidade, assim, de conhecer em primeira mão as soluções mais recentes de mobiliário (exterior e interior) e revestimentos.



O empresa nacional fundada em 1973 afirma que está a dar "um passo importante no compromisso de inovação", que passa por vincar a dimensão do paisagismo, da arquitectura e do design da marca.



As novas peças são assinadas pelo trio Magda Alves Pereira, Jorge Bártolo e Daniel Caramelo.



Com seis dezenas de funcionários, a Amop salienta que "tem vindo a afirmar-se como uma marca de referência no sector, exportando atualmente os seus produtos de exterior."



O objetivo passa por "desenvolver a presença nos mercados onde já está presente", mas a empresa também está empenhada em expandir a sua presença exportadora nos produtos de interiores.



Para isso, irá "desenvolver as novas criações, focando numa estratégia de diferenciação e valor pelo design."