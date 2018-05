A sessão de ´Os Filmes das Nossas Terças´, esta terça-feira, 15 de Maio, no Teatro Aveirense, conta com a exição do filme ´Cinema Paraíso´, de Giuseppe Tornatore.



Uma oportunidade para rever ou descobrir pela primeira vez um filme com mais de 25 anos, exibido numa cópia restaurada.



Este filme, que recebeu o Prémio Especial do Júri no Festival de Cannes, inicou um percurso que culminou no Óscar de Melhor filme Estrangeiro atribuído a 26 de março de 1990.

Salvatore Cascio, actor que interpretava o pequeno Totó, hoje com 38 anos resume o que o filme nos trás: ´Cinema Paraíso´ é sobre o poder dos sonhos. No filme, vemos as pessoas irem ao cinema para sonhar: ao ver grandes filmes, esquecem todos os seus problemas. Ao tornar-se um grande realizador, Totò também realiza o seu sonho pessoal. No mundo atual, com toda esta crise que estamos a atravessar tanto na política como na sociedade, o filme recorda-nos que podemos, e devemos, continuar a sonhar.

A iniciar a sessão, passa a curta-metragem ´Máscaras´, uma produção da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, realizada pelos alunos Diana Lopes, André Peixoto, José Silva, João Gama.



´Os Filmes das Nossas Terças´ são uma iniciativa Teatro Aveirense, Plano Obrigatório e Câmara Municipal de Aveiro e têm o apoio do ICA e Secretaria de Estado da Cultura. Os bilhetes têm um custo de 4€ (desconto de 50% no bilhete mensal) e estão à venda nos locais habituais