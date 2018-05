Feira do Município da Mealhada com boa adesão de expositores 14 mai 2018, 22:30 A menos de um mês do início, estão selecionados os cerca de 150 expositores que este ano estarão na FESTAME – Feira do Município da Mealhada, que vai decorrer de 8 a 16 de junho, no Complexo Desportivo da Mealhada. "Além dos concertos – com Fafá de Belém Diogo Piçarra, Matias Damásio, Cuca Roseta, entre muitos outros -, aqui estará a montra da economia local e regional", anuncia a edilidade local.



Os expositores são diversos, desde artesanato a agentes económicos. O recinto contará com 26 espaços de artesanato, o número mais elevado de sempre, com artes como o trabalhar o couro, a filigrana, a olaria ou o empalhamento. Regista-se um aumento também do número de expositores do setor empresarial, que serão, nesta edição, 57, com empresas da área agrícola, do setor automóvel ou da indústria mais pesada. A estes somam-se 12 institucionais, 25 espaços ligados à street food, sete tasquinhas, quatro propostas para a área infantil e pequenos espaços de bebidas e alimentares de apoio aos palcos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

