O antigo centro coordenador de transportes, agora denominado terminal rodoviário de Aveiro, hoje inaugurado, irá constituir uma das peças do "centro intermodal" da cidade, referiu o presidente da autarquia.



Ribau Esteves falava na inauguração da obra de requalificação do edifício, cujos custos, cerca de meio milhão de euros, foram suportados pelo grupo Transdev como contrapartida pela concessão dos transportes públicos operados sob a marca AveiroBus.



"Estamos a criar um centro intermodal de transportes, desde logo ferroviário, mas que inclui também duas praças taxis, de cada lado da estação, teremos aqui as estações de maior dimensão da nova BUGA (bicicletas partilhas) e estamos a fazer o projeto, em fase madura de desenvolvimento, de uma grande área de estacionamento automóvel também dedicada às autocaravanas", anunciou o edil, acreditando que o projeto vai, juntamente com outras ações em curso, "dar vida à zona nascente" de Aveiro.



A antiga sede da empresa municipal MoveAveiro, atualmente em fase de liquidação, passará ainda a acolher os autocarros das chamadas ´rede expresso´, já que será aprovada um regulamento a proibir os operadores de usarem "parques improvisados que incomodam uns e outros."



O edifício agora renovado, que continua a ser propriedade municipal, está ainda preparado para os transportes intermunicipais, sendo que a Trandesv tem a quase total operação dos mesmos e utiliza a base de Aveiro para servir de plataforma central.



Sobre a concessão AveiroBus, Ribau Esteves reafirmou a satisfação com o desempenho da empresa. "Atingimos rapidamente, ao terceiro mês, o patamar de qualidade que hoje consideramos bom, após uma transição muito violenta, difícil e complexa que soubemos fazer com inteligência com que se tomam as boas decisões e a humildade de corrigir rapidamente erros", declarou, esperando "prosseguir em crescendo o trabalho de parceria."



Pierre Jaffard, administrador delegado da Transdev, considerou, por vez, Aveiro fica dotada de "uma infraestrutura capaz de assegurar as ligações com outros meios de transporte de forma a que os passageiros cheguem facilmente aos seus destinos em conforto e em segurança."



Uma oportunidade a aproveitar para "desenvolver a rede de transportes públicos, promovendo uma verdadeira integração de modos, através da coordenação dos horários dos autocarros" das empresas de transportes e dos comboios.



Com uma área coberta de 3 mil metros quadrados (6750 metros quadrados descobertos), o terminal tem um parque de pesados com 13 cais, estimando-se que venham a passar por ali 1900 passageiros por dia.