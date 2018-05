Já é conhecida a distribuição de pelouros no seio da nova administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouha (CHBV), recentemente nomeadamente pelo Governo.



Margarida França, a presidente do Conselho de Administração (CA) administradora hospitalar de carreira desde 1989, chegou do do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, onde era vogal.



A direção clínica foi entregue a Frederico Cerveira, licenciado em Medicina pela Universidade do Porto, especialista em Patologia Clínica e pós-graduado em Gestão de Unidades de Saúde, pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa do Porto. O vogal administração é médico no CHBV, onde assumiu funções várias, nomeadamente diretor de serviço e adjunto da direção clínica.



Lucinda Godinho é a nova enfermeira-diretora, função que vinha desempenhando no Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja.



A equipa integra ainda Ana Gago (desde 2006 gestora de várias áreas do CHBV) e Francisco Picado (mestre em Administração e Gestão de Empresas, ex-diretor do ISCA-UA.

"Esta equipa, depois de ter passado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), foi nomeada em reunião do Conselho de Ministros, no passado dia 10 de Maio, tendo iniciado funções no dia seguinte", informa um comunicado.