Uma mulher residente em Ovar entregou à PSP local 497 doses de haxixe, dizendo que seria do filho.



O estupefaciente foi levado para a esquadra ontem pelas 20:00 e hoje entregue pela polícia nos serviços do Ministério Público do tribunal de Ovar, onde irá decorre o inquérito por eventuais suspeitas de tráfico.



"A droga foi entregue por um mulher de 55 anos, residente no concelho de Ovar, tendo para tal solicitado a comparência desta polícia na sua residência, pelo facto de ter descoberto a referida droga no quarto do seu filho de 20 anos, o qual, alegadamente, a terá adquirido na cidade do Porto", refere a PSP em comunicado.



Em Aveiro, a polícia fez a apreensão de 33 doses de estupefaciente. A ocorrência remonta a 10 de maio, pelas 23:00. Agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização de Aveiro identificaram um homem, de 30 anos, comerciante, por posse de estupefacientes. Em causa, 24 doses de haxixe e nove de heroína.



O indivíduo foi notificado para comparecer na Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Aveiro, hoje, pelas 14:00.