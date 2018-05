PSD e PS vão trabalhar em "agenda de assuntos estratégicos para Aveiro" 14 mai 2018, 11:26 As estruturas concelhias de Aveiro do PSD e do PS "reuniram-se para trocar cumprimentos e dialogar sobre Aveiro".



Em "comunicado conjunto", PS e PSD local adiantam que o encontro "decorreu em ambiente de grande cordialidade democrática", tendo sido destinado "unicamente a apresentação de cumprimentos após os atos eleitorais internos."



"Uma acção que o PS teve a iniciativa e que agora foi possível concretizar com o PSD", explicam as concelhias.



Segundo o comunicado, os dois partidos, liderados pelos respetivos presidentes (Vítor Martins e Manuel de Sousa), "refletiram" sobre vários temas, nomeadamente "a importância dos partidos na sociedade e o compromisso da cidadania na construção da sociedade democrática, dialogaram sobre os atuais desafios ideológicos no mundo contemporâneo, responsabilidades e impactos dos mesmos a nível local", mas também "convergências sobre diversos assuntos na vida dos aveirenses e do município de Aveiro."



PSD e PS referem que "a reflexão encetada encontrou preocupações recíprocas nas áreas políticas como a descentralização, a educação e a saúde", assim como no plano de mobilidade e transportes, "com o assunto dos pórticos" nas antigas Scut a ser também revisitado.



Habitação, requalificações diversas, as potencialidades de Aveiro na cultura, turismo, Universidade, natureza, tecido comercial e industrial motivaram também trocas de impressões.



"As responsabilidades que o PS tem no governo nacional e o PSD no apoio à governação local foram princípios que levaram a um acordo para que este encontro não se esgotasse em si mesmo. Assumiu-se, por isso, o compromisso de alargar a reflexão e criar uma Agenda de assuntos estratégicos para Aveiro", lê-se. "Os dois presidentes acertaram, tão breve quanto possível, marcar uma reunião de trabalho para dar prosseguimento aos princípios assumidos nesta reunião", conclui a nota de imprensa que foi divulgada esta segunda-feira. No feriado municipal, celebrado a 12 de maio, o presidente da Assembleia Municipal, Luís Souto, desafiou os partidos locais para reflectirem sobre "uma união estratégica a bem do município". Notícias Relaccionadas 13 mai 2018, 00:44 Presidente da AM Aveiro sugere "união estratégica a bem do município" Classifique esta notícia: Sem classificação

