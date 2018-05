Pagamento extra à AveiroBus é "reconhecimento de negociação desastrosa" da Câmara - BE 14 mai 2018, 11:14 A mudança para o horário de verão da concessão de transportes AveiroBus vai deixar a população local "com menos autocarros e com algumas linhas mais curtas".



A denúncia foi feita esta manhã pelo Bloco de Esquerda (BE) após contactos mantidos com utentes, garantindo que ainda persiste insatisfação com o serviço.



O reforço das carreiras feito há um ano, que levou a Câmara a pagar mais 160 mil euros, foi o "reconhecimento de uma negociação desastrosa e que não servia os interesses da população", disse Nelson Peralta, da concelhia, num encontro matinal com a imprensa.



"A desculpa que Ribau Esteves dá para a renegociação é que a MoveAveiro estava completamente desorganizada e não havia informação suficiente para fazer uma negociação. O responsável máximo era o próprio presidente da Câmara, está apenas a dizer que o seu trabalho não tinha o mínimo de qualidade e não preparou a empresa para servir Aveiro. E partiu para a negociação com o privado sem estar na posse de informação para defender o serviço público e do ponto de vista do custo", comentou o dirigente bloquista, notando que os quilómetros "estão agora muito mais baratos do que a negociação inicial", demonstrando, na sua opinião, as vantagens dadas ao privado e o prejuízo para o público. "Um jackpot monstruoso", acusou Nelson Peralta.



O Bloco arrancou esta segunda-feira com a nova de contactos com a população acompanhando também as jornadas de trabalho "de 14 e 15 horas" dos motoristas que afectam as condições de segurança.



Moisés Ferreira, deputado do BE, juntou-se à iniciativa, tendo reafirmado o empenho do partido de, pela via legislativa, travar "o ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e à segurança dos utentes, que tem sido mais expressiva em Aveiro.

