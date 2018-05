António Valente assume presidência da Federação dos Cine Clubes 14 mai 2018, 09:48 O Cine Clube de Avanca assumiu a presidência da Federação Portuguesa de Cineclubes (FPCC), que foi fundada em 1978. "Aglutinando o forte movimento cineclubista português, responsável por alguns dos mais significativos projetos, momentos e desenvolvimentos da cinefilia e da política do cinema no nosso país, a FPCC esteve quase sempre na primeira linha do combate da politica cultural nacional", relembra um comunicado. Os cineclubes foram a grande escola de quase toda a geração do chamado “Novo Cinema Português”, continuando a ser no seu seio que hoje se continua a cultivar "boa parte da visão do cinema independente dos novos cineastas que estão a trazer continuamente distinções para o nosso país." A nova direção entretanto eleita surge "após um tempo de uma vivência difícil, procurando responder aos cineclubes que do norte ao sul do país tomam pontos comuns de trabalho e procuram construír uma nova estratégia globalizante para o cineclubismo." "É neste contexto que se integra o facto de serem os cineclubes que comumentemente são considerados os maiores divulgadores e exibidores do cinema portuguê", refere o comunicado. O Cine Clube de Avanca (CCA), que já esporadicamente tinha participado em diversos orgãos de gestão, assume pela primeira vez a presidência da direção da Federação. António Costa Valente, que tem dirigido os destinos do CCA é agora o novo presidente da FPCC. Professor universitário e produtor de cerca de uma centena de filmes, tem igualmente uma intensa atividade associativa nas áreas das artes e sobretudo do cinema. António Osório do CCA integra os novos corpos gerentes, na qualidade de secretário da Assembleia Geral. Cineasta e designer, tem participado na equipa de várias produções de cinema, nomeadamente em várias obras marcantes do cinema de animação português. Nos novos Corpos Gerentes estão dirigentes de cineclubes de Abrantes, Amarante, Barreiro, Coimbra, Famalicão, Faro, Guimarães, Tomar, Torres Novas, para além de Avanca, numa abrangência nacional de associados que programam maioritariamente salas icónicas de cinema que se espalham por cidades de todo o continente e ilhas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

