Rotunda da Barra: "Tenho falado com a GNR que não tem efetivos para irem para lá" - Fernando Caçoilo (Terra Nova) 14 mai 2018, 09:45 O Presidente da Câmara de Ílhavo esclarece que tem conversado com a GNR desde o início das obras da Rotunda da Barra, sobre a importância de existir alguma "regulação" no terreno. As filas de carros, em dias de sol e ao fim-de-semana em particular, estão a provocar congestionamentos graves na Praia da Barra e o PS acusou, agora, a Câmara de "negligenciar as questões de segurança", naquele lugar (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

