Uma matilha de cães existente em Cacia, Aveiro, que já estava referenciada pelas Associações de Ajuda Animal "foi barbaramente envenenada a poucos metros da Escola C+S e de uma zona residencial", dia 11 de maio, de manhã, denuncia o grupo municipal do PAN.



Um "acto criminoso e hediondo" testemunhado por uma residente que encontrou os cães "ja prostrados e com convulsões graves e outros já cadáveres".



Os apelos de ajuda, segundo o PAN, terão sido "ignorados por funcionários da Junta de Freguesia de Cacia que se encontravam no local e por dois agentes da GNR" e os cadáveres acabaram por desaparecer.



"Questionado pelo PAN, o Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Cacia disse nada saber do ocorrido. O Posto da GNR de Cacia confirmou a comparência e a queixa da testemunha ocular, referindo que, depois de realizadas as respectivas diligências", desconhecidas quais em concreto, "apuraram ter sido um falso alarme e que os cães estavam bem".



Este facto "contradiz os voluntários das associações que nunca mais viram os animais, bem como elementos do PAN que estiveram na zona a realizar buscas com o objectivo de localizar a matilha."



No comunicado, o PAN "lamenta profundamente que, apesar dos testemunhos oculares, as entidades supracitadas continuem em negação e a demitirem-se das suas responsabilidades perante os cidadãos, permitindo que crimes públicos como este sejam praticados à luz do dia" (...) "sem que se preocupem em reagir com a celeridade e rigor que a Lei obriga."