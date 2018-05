“Inova-Ria Summer Academy” oferece estágios a estudantes e finalistas do ensino profissional 13 mai 2018, 23:31 A rede de empresas tecnológicas Inova-Ria, que tem sede em Aveiro, está a organizar a primeira edição dos estágios de verão.



A “Inova-Ria Summer Academy” surge com a intenção de proporcionar a estudantes do ensino superior e finalistas estabelecimentos de ensino técnico profissional "experiências em contextos de trabalho".



Os estágios realizam-se em associadas da rede de inovação, "promovendo a aproximação dos alunos ao mundo real das empresas, e a valorização do seu curriculum."



Os interessados em fazer um estágio não remunerado têm até 18 de maio para formalizar a inscrição. É obrigatório enviar curriculum vitae, no qual deverão constar três áreas de interesse preferencial e a duração pretendida.



A Inova-Ria identificou como áreas de conhecimento de referência as chamadas as Tecnologias de Informação Comunicação e Eletrónica (TICE): informática, telecomunicações, eletrónica/ eletrotecnia/ eletrotécnica, sistemas de informação, matemática aplicada, tecnologias (informação/comunicação) ou ciências da computação,



Mas também outras formações alinhadas com a atividade das empresas associadas como marketing, contabilidade, gestão, metalomecânica e mecatrónica.



A rede de empresa desenvolveu nos últimos anos diversas iniciativas para atrair, identificar e captar jovens estudantes de elevado potencial para as empresas do cluster, direcionando-os ainda durante o seu percurso escolar e académico para as TICE.



“Inova-Ria Summer Academy” oferece a oportunidade dos jovens aproveitarem as férias de verão "para investir na sua formação e percurso profissional, colocando em prática os conhecimentos adquiridos."







