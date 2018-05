"O Que nos Liga — 50 anos" é o nome do evento organizado pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro que, no dia 27 de maio, domingo, vai promover caminhadas contra o cancro em todos os concelhos da Região.

A iniciativa será promovida em cada comunidade pelo respetivo Grupo de Voluntariado Comunitário, junto do qual poderão ser obtidas informações relativas à inscrição e percurso.



A inscrição tem o valor de cinco euros, que revertem na íntegra para o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, e inclui a oferta de uma t-shirt exclusiva, água, fruta e folhetos informativos da LPCC. Para obter mais informações pode contactar-se a organização através do e-mail voluntariado.nrc@ligacontracancro.pt ou pelo telefone 239487490.



No ano em que comemora meio século de existência, o NRC.LPCC pretende com esta grande iniciativa o aumento da consciencialização para a doença oncológica, bem como a promoção de estilos de vida saudável, nomeadamente pela prática de exercício físico.



O evento inédito, pela sua ampliação a todos os concelhos da Região Centro, antevê juntar milhares de participantes e figuras públicas de várias áreas da sociedade portuguesa e tem cariz solidário, na medida em que os fundos angariados permitirão apoiar o doente oncológico e seus familiares, bem como a investigação científica, na área do diagnóstico, tratamento e prevenção do cancro.



Candidatura ao Guiness World Records



A iniciativa será alvo de uma candidatura ao Guinness World Records, com vista à obtenção do recorde pela maior mobilização comunitária na luta contra o cancro. Os cidadãos são os embaixadores desta causa, pelo que todos estão convidados a juntarem-se e a inspirarem tantos mais quanto possível para as Caminhadas “O Que Nos Liga”, enquanto símbolo coletivo de força, esperança e compromisso para a luta contra o cancro.



"O Que nos Liga — 50 anos"está integrada no programa de comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional do Centro da LPCC, que, ao longo de 2018, sob o mote "No Centro da Luta Contra o Cancro", tem o objetivo de consciencializar “o que cada um de nós a título individual e todos em conjunto, podemos fazer para a diminuição do impacto das doenças oncológicas na nossa sociedade”.



