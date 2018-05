Murtosa: Moliceiro ´mergulhou´ na Ria durante a viagem inaugural 13 mai 2018, 22:09 Um novo barco moliceiro, batizado com o nome do proprietário, "Ferreira Nunes", estreou hoje as águas da Ria no Bico, tendo sido acompanhado no ´bota abaixo´ da bateira ´Menina da Ria´. Momentos de muito simbolismo e de júbilo para as nossas embarcações tradicionais, apesar da viagem inaugural não ter corrido da melhor maneira. A embarcação virou enquanto navegava à vela. Um incidente a que o vento forte não terá sido alheio, sem consequências pessoais (ver post com fotos partilhadas pelo jornal O Concelho da Murtosa no seu Facebook). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

