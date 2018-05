“Artes de Rua: provocação, reflexão e contemporaneidade” é o tema da sessão formativa para associações do concelho de Santa Maria da Feira, integrada no Imaginarius PRO, secção do festival Imaginarius dirigida aos profissionais do setor.

Esta ação de capacitação vai realizar-se no dia 26 de maio, das 10h30 às 12h30, no Imaginarius Centro de Criação, e tem a curadoria da direção artística do festival, com a participação do diretor artístico da FitaTàrrega, Jordi Duran.



As tendências da criação artística contemporânea nos domínios das Artes de Rua serão o foco desta ação de capacitação, que abordará as seguintes temáticas: “Artes de Rua, contextos e conceitos”; “A especificidade do espaço público para as práticas performativas”; “A criação artística contemporânea”; “Qualificação, dramaturgia e inovação”; e “Tendências e internacionalização”.



Esta será uma ação iminentemente teórica, com recurso a exemplos práticos para sensibilização dos agentes associativos locais, tendo por base as temáticas mais questionadas. O objetivo é disseminar uma linguagem artística contemporânea, potenciadora de um novo input ao desenvolvimento de projetos locais inovadores e disruptivos.



A participação nesta sessão formativa é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através do e-mail pro@imaginarius.pt.



Nesta edição do Imaginarius PRO, o debate, a partilha e o confronto de ideias conquistam um papel mais ativo no novo Simpósio que antecipa o festival, sendo ainda reforçada a ação do Showcase e a participação do ecossistema criativo local.

No Ano Europeu do Património Cultural, o Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua celebra a maioridade com uma missão alargada: o apoio à nova criação, a capacitação e o apoio à internacionalização do setor das artes de rua.

O Imaginarius’18 realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de maio, no centro histórico de Santa Maria da Feira.

Mais info e programa completo em www.imaginarius.pt.