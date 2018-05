Na 34.ª e última jornada da I Liga, o Estoril e o Feirense, em luta direta pela manutenção, não foram além de um ´nulo´ que deixou os ´canarinhos´ no 18.º e último lugar da classificação, com 30 pontos, e que ditou a sua despromoção após seis épocas no escalão principal.



A equipa da casa ficou no 16.º posto, um ponto acima da linha de descida.

"Não ganhámos, mas foi como uma grande vitória. Foi mais difícil do que no ano passado porque o contexto não foi o melhor para o Feirense no último mês. Acreditei que era possível, os jogadores acreditaram e a SAD também. Conseguimos fazer história e estar no lugar onde devemos estar", comentou no final o treinador Nuno Manta Santos.