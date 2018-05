Quatro dias, seis eventos no campus e um objetivo declarado dos organizadores aos estudantes locais: "fazer-te mover para que tenhas saúde".



A Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), o Núcleo de Estudantes de Ciências Biomédicas e o Núcleo Associativo de Estudantes da Escola Superior de Saúde prepararam a iniciativa "Make your move" com "um leque de projetos" de 14 a 17 de maio que vão permitr aos membros da academia "adquirir" um "estado de plena saúde".



Atividades de desporto e cuidados de saúde a ter lugar nos campus do Crasto e de Santiago. "Dois lados que não são opostos e que, mais do que nunca, se devem complementar", como pretendem os promotores.



Como forma de incentivar o bem-estar físico estão agendados workshops desportivos, corrida e caminhada solidárias e ainda uma aula de zumba. "Tudo gratuito e a acontecer no campus" da UA.



Na vertente da saúde, o programa contempla rastreios mas também workshops de culinária saudável orientados para estudantes.



A organização não esquece a importância do bem estar mental, colocando no programa "uma série de talks dinâmicas e com temas verdadeiramente inspiradores.



Assim, estão alinhadas conversas sobre terapia do riso com Fernando Batista, um debate sobre mudanças radicais de vida a cargo de Dora Matos e uma análise sobre como lidar com o stress na vida académica por Anabela Pereira.



A AAUAv lembra que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) "a definição de saúde assenta num estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente na ausência de afeções e enfermidades".