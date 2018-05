Presidente da AM Aveiro sugere "união estratégica a bem do município" 13 mai 2018, 00:44 O presidente da Assembleia Municipal de Aveiro sugeriu uma "reflexão sobre a forma" de "enriquecer uma união estratégica a bem do município", atitude que, no seu entender, "mais do que uma opção constitui um dever" para com os concidadãos.



Luís Souto deixou "o apelo para a união de todos" para construir uma cidade e uma região "cada vez melhor" ao discursar este sábado na sessão solene do feriado municipal, consagradado religiosa a Santa Joana.



"No feriado municipal faz todo sentido renovarmos um compromisso de trabalharmos numa parceria em torno de grandes objetivos", disse.



Apesar da Câmara e a maioria estar mandatada "claramente" pelo eleitorado para executar um certo programa "e a oposição comprometida com uma visão alternativa", Luís Sousa acredita que ambos os lados "podem perspetivar temas em que o interesse de Aveiro justifica o consenso e fazer leituras menos enviesadas dos problemas e propostas."



O presidente da Assembleia Municipal sensibilizou ainda os deputados eleitos pelo distrito para que "tenham presentes as dificuldades e os obstáculos, que muitas vezes fazem adiar a resolução de problemas de grande impacto no presente e futuro desta região", considerando "incompreensível que o Estado não tome decisões sobre o seu próprio património votado ao abandono", tendo Aveiro vários exemplos "desse desleixo do poder central."



"A união e concertação de esforços" também devem acontecer na relação entre a Câmara e a Universidade, acrescentou Luís Souto, lembrando também a importância da "parceria com as freguesias" e o" importante papel social" a cumprir pelas empresas.



Luís Souto faz, assim, uma nova tentativa de marcar a agenda política aveirense, depois dos desafios deixados no discurso das comemorações do ´25 de abril´, nomeadamente ao procurar lançar um debate em torno da agregação de concelhos aproveitando a descentralização em curso. Um repto que não teve, pelo menos publicamente, até ver, eco nos meios político-partidários locais. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

