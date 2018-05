Aveiro: Presidente do município exige ao Governo mais verbas do Portugal 2020, incluindo para a ampliação do hospital 12 mai 2018, 12:54 O presidente da Câmara de Aveiro pediu hoje a intervenção governamental para melhorar a proposta "ainda má" de reprogramação dos fundos do Portugal 2020. Apelo deixado, esta manhã, na sessão solene do feriado municipal, marcada pela entrega das distinções honoríficas. "Lutamos para que o Governo tome boas decisões, corrija a sua muito má proposta de base, recentemente melhorada mas ainda má, para que possamos ter mais dinheiro", disse Ribau Esteves. O edil a cumprir o segundo mandato deseja ver reforçadas as verbas para "financiar obras e operações em áreas de necessária prioridade e grande premência" em Aveiro, nomeadamente para qualificar o parques escolar saúde, habitação social, ampliação e qualificação do hospital e construir a variante Aveiro -Águeda. "São urgências, além do mais não são novas, e que exigimos realizar num município em que a atividade económica está relançada e pujante", afirmou Ribau Esteves. No seu discurso, o presidente da Câmara, que também lidera a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveito (CIRA) e é primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), mostrou-se empenhado em "lutar por um país verdadeiramente descentralizado", para que o processo em curso "tenha sucesso e consequênciss positivas, superando as indefinições que ainda existem em áreas importantes no que às competências respeita e conseguindo as definições de sustenfabilidade financeira que ainda não se conseguiram oara qur a descentralização aconteça mesmo". Sobre a atividade local, Ribau Esteves destacou o empenho na cultura, como um dos pilares de promoção de Aveiro, anunciando para breve as primeiras iniciativas de promoção da candidatura da cidade a capital europeia da cultura de 2027. O autarca referiu-se também à "fase de forte e de grandes" investimentos privados e públicos, enumerando obras em curso ou projeto. Neste último caso, anunciou para breve uma apresentação pública da proposta vencedora do concurso de ideias para a "nova praça urbana" na zona do atual jardim do Rossio, onde a possível inclusão de uma cave de estacionamento tem motivado polémica local. (em atualização) Notícias Relaccionadas 10 mai 2018, 18:35 Aveiro: Medalha de mérito municipal em ouro para o RI 10 / Ponte de São João reabre este mês Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)