Ministério da Educação e Microsoft assinam acordo em Aveiro para digitalizar as escolas 12 mai 2018, 10:02 O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é aguardado na Universidade de Aveiro (UA), esta manhã, para participar no EDU Day, um encontro com cerca de mil inscritos entre professores, diretores e outros agentes educativos organizado pela Microsoft Portugal.



O governante irá tomar parte no debate sobre “O Futuro da Aprendizagem Digital”, em conjunto com Paula Panarra, Diretora Geral da Microsoft Portugal (11:00).



A Microsoft Portugal e o Ministério da Educação aproveitou o evento para assinar o protocolo de colaboração “Education Transformation Agreement” que transforma a multinacional tecnológica "num parceiro ativo na transformação do ensino em Portugal".



Segundo uma nota de imprensa, o acordo prevê "a criação de uma identidade única no percurso escolar, a modernização do sistema de ensino, a capacitação digital do sistema e dos intervenientes, a formação e a certificação de professores e de alunos."



O EDU Day apresenta o que "de melhor se faz atualmente no setor da Educação com a ajuda da tecnologia e desmitificar um futuro que já chegou, preparando diretores, professores e alunos para a era digital."



Serão também partilhados exemplos de boas práticas de Escolas e de Professores que fazem parte da comunidade de Escolas e Professores Inovadores Microsoft e sessões dedicadas à implementação da tecnologia na sala de aula.

