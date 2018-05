A Câmara de Aveiro tomou conhecimento na sua última reunião um memorando de entendimento com a Universidade de Aveiro (UA) para a "regularização conjunta do património".



"As partes acordaram em criar procedimentos e metas para regularizar e formalizar as implicações patrimoniais de todas as medidas de cooperação oficiosamente desenvolvidas e de outros atos já realizados, bem como a contratualização futura dos que se realizarem, relativos ao património identificado", refere uma nota de imprensa.



O processo é assumido pela edilidade como "de elevada importância tendo em conta os vários investimentos" camarários "que se encontram em fase de projeto, devidamente acompanhados pela UA", nomeadamente para "melhorar as acessibilidades da cidade ao Campus Universitário, assim como cuidar de uma mais qualificada integração urbana" do mesmo.



O acordo foi já validado pelo Conselho de Curadores da UA em reunião do passado dia 3 de maio, "prosseguindo agora o trabalho técnico por uma equipa mista para tratar de todos os pormenores formais que executem este memorando."