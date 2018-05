A primeira cooperativa portuguesa de energias renováveis quer angariar sócios em Aveiro e fomentar "um novo paradigma".



A Coopérnico irá aproveitar uma sessão informativa sobre ´eficiência energética´, no próximo dia 15 de maio (18:00), para se dar a conhecer localmente.



Um encontro a ter lugar na Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro dinamizado por cooperantes instalados no distrito.



"A missão da cooperativa é envolver os cidadãos na criação de um novo paradigma energético" que se pretende "renovável, eficiente e descentralizado em benefício da sociedade e do meio ambiente."



A Coopérnico diz que "tem por base uma gestão democrática e sem fins lucrativos" para desenvolver e implementar projetos de energias renováveis". E, assim, contribuir para "um modelo energético mais sustentável, justo e transparente"



A reunião de Aveiro enquadra-se no âmbito do projeto europeu REScoop PLUS, que incentiva debates sobre medidas de eficiência energética disponíveis para casas.



Os participantes serão informados sobre tarifários, lâmpadas e equipamentos mais eficientes, sistemas de aquecimento e arrefecimento ou como monitorizar e fazer a gestão do consumo, entre outros temas.